إيران تعدم ثمانية أشخاص على خلفية اعتداءي 2017

أعدمت إيران ثمانية أشخاص قالت إنهم شركاء منفذي الاعتداء المزدوج الذي استهدف في حزيران/يونيو 2017 مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني في طهران، حسب ما أعلن مصدر رسمي السبت.

وقالت كالات أنباء إيرانية إن الحكم نفذ السبت من دون تحديد المكان، وأن جميعهم رجال إيرانيون.

وفي السابع من حزيران/يونيو 2017، قتل 17 شخصا في طهران في اعتداءين استهدفا مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني، حيث رفات مؤسس الجمهورية الاسلامية روح الله الخميني.

وقد أصيب عشرات الأشخاص بجروح في هذين الهجومين اللذين كانا أول عمليتين يتبناهما تنظيم داعش في إيران والوحيدتين حتى الآن.

وقتل خمسة مهاجمين خلال الاعتداء، على يد قوات النظام الإيراني أو فجّروا أنفسهم.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن الحكم بالإعدام على الأشخاص الثمانية في أيار/مايو.