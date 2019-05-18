إيران تعتقل عضوات في شبكات عرض أزياء إلكترونية

شن الحرس الثوري الإيراني حملة اعتقالات على شبكات عرض الأزياء الإلكترونية، في إطار مساعيه لمواجهة ما يرى أنه تسلل قيم غربية ومخالفة للزي الإسلامي للمرأة، بحسب عدد من وكالات الأنباء الإيرانية.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية السبت أن الاعتقالات وقعت في محافظة مركزي بوسط البلاد.

ولم تستطرد بشأن عدد المعتقلات، سوى بالقول إنه تم تسليمهن للقضاء الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن محسن كريمي القائد في الحرس الثوري بمدينة أراك بوسط إيران قوله إن العاملين في دور الأزياء اعتقلوا "لترويجهم للابتذال" بعدة طرق منها نشر صور العارضات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن كريمي قوله "على أولئك الذين يستخفون بالأعراف ويعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يريدون في فضاء الإنترنت أن يعلموا أن يد القانون ستطالهم إن عاجلا أو آجلا".

وفي حين لا يزال موقع إنستغرام متاحا في إيران إلا أن المتشددين نددوا بالمنصة الإلكترونية وما يشابهها لأنها تسمح بنشر صور عارضات من دون غطاء للرأس، في تحد لقوانين الحجاب في إيران.

ويرى الكثير من المتشددين أن البلاد تخوض "حربا ناعمة" ثقافية ضد محاولات الشباب الإيراني ممارسة نشاطات على مواقع التواصل.