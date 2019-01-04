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إيران تعتزم إرسال سفن حربية إلى الأطلسي

قطعة بحرية إيرانية

أعلن قائد عسكري إيراني رفيع الجمعة إن طهران سترسل سفنا حربية لغرب المحيط الأطلسي بدءا من آذار/مارس المقبل.

وقال تورج حسني نائب قائد البحرية الإيرانية إن مجموعة من القطع البحرية تتضمن المدمرة "سهند" الحاملة للمروحيات، حسب ما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الحكومية.

وأوضح حسني أن المهمة قد تستمر لخمسة أشهر، وأن الهدف منها هو "الحفاظ علي مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه البعيدة .. إلى جانب الإشراف الاستخباراتي و توفير أمن الملاحة البحرية للبلاد".

وتأتي تصريحات حسني في وقت تسعى فيه إيران لمد نطاق عمل قواتها البحرية بحيث يصبح على مقربة من الولايات المتحدة.

ووجود حاملات طائرات أمريكية في الخليج مثار قلق أمني لإيران، وتسعى بحريتها لمواجهة هذا من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأميركية.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في أيار/مايو الماضي، واعاد فرض العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة.

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