إيران تجرب 'صاروخ كروز بعيد المدى'

نشرت وزارة الدفاع الإيرانية مقطعا مصورا لما يفترض أنها تجربة إطلاق صاروخ جديد قالت إن مداه 1350 كيلومترا.

وفي المقطع المصور الذي تصل مدته إلى 37 ثانية ونشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، تم عرض إطلاق الصاروخ من عدة زوايا، وبدا المقذوف بالأخير وكأنه أصاب هدفا في مكان ما بالصحراء.

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي إن الصاروخ أصاب هدفه في اختبار السبت بعدما قطع مسافة 1200 كيلومتر، مضيفا أنه قادر على "ضرب أهداف محددة والتحليق على ارتفاع منخفض لأغراض شن حرب إلكترونية".

تجدر الإشارة إلى أن إيران تتمتع بقدرة صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، المسافة الكافية للوصول إلى إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وتعلن إيران بين الحين والآخر عن إنجازات عسكرية لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

ومنذ عام 1992، طورت طهران برنامج أسلحة عسكري باكتفاء ذاتي، وأنتجت من خلاله عدة منتجات تتراوح من قذائف هاون إلى صواريخ.