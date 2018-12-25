طهران تطلق سراح جامعي بريطاني-إيراني

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء أن جامعيا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية معتقل في الجمهورية الإسلامية منذ نيسان/أبريل الماضي للاشتباه في تورطه في "شبكة تسلل" قد عاد أخيرا إلى المملكة المتحدة.

وأوقفت قوات الحرس الثوري عباس عدالت وهو أستاذ علوم الكمبيوتر والرياضيات في جامعة امبريال كولدج في لندن، بعد أن داهمت منزله في طهران وصادرت حاسوبه إضافة إلى أقراص مدمجة ودفاتر، وفق ما أفاد به حينها مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك.

وأكدت "الحملة ضد العقوبات والتدخل العسكري في إيران" التي أسسها عدالت أنه عاد إلى بلاده الأسبوع الماضي.

وقالت الحملة إن توقيف وحبس عدالت كان "مسألة معلومات مغلوطة وسوء تفاهم من أجهزة الأمن الإيرانية".

ولم تفصح وزارة الخارجية البريطانية عن تفاصيل إطلاق سراح عدالت.

وفي السنوات القليلة الماضية اعتقل العديد من المواطنين الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية أو تم سجنهم في إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

وأبرز حالات الاعتقال تتعلق بنازانين زغاري-راتكليف الموظفة في الفرع الخيري لمؤسسة تومسون رويترز التي اعتقلت قبل سنتين وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد النظام في 2009 وهو ما تنفيه.

وأجبر بروفسور آخر في جامعة امبريال كولدج هو كاوه مدني على مغادرة إيران والاستقالة من منصبه نائبا لرئيس وكالة حماية البيئة في نيسان/أبريل الماضي بضغوط من متشددين.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية "نواصل العمل على كافة قضايانا القنصلية في إيران بما ينسجم مع ما نرى أنه سينتج عنه أفضل النتائج في هذه القضايا".