إيران تشترط رفع العقوبات للتفاوض

قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إن طهران وواشنطن يمكنهما عقد محادثات في حال رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وموافقة المرشد الأعلى، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية إيرنا.

وأوضح علوي في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن "إيران ستراجع موضوع عقد محادثات إذا رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات عنها ووافق المرشد الأعلى على عقد مفاوضات" مع الولايات المتحدة.

وأضاف علوي أن الولايات المتحدة لم توجه ضربة لطهران "خوفا من قوة الجيش الإيراني".

​وكان الرئيس دونالد ترامب أوقف ضربة عسكرية على أهداف إيرانية عقب إسقاط طهران طائرة مسيرة أميركية فوق مياه الخليج، عازيا السبب إلى احتمال سقوط عدد كبير من الضحايا الإيرانيين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس دونالد ترامب أعطى أوامره بتنفيذ ضربة عسكرية ضد مواقع إيرانية وأن مسؤولين عسكريين كانوا يعملون على تنفيذها، لكنهم ما لبثوا أن تلقوا تعليمات بالتوقف.