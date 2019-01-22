إيران تستدعي سفير سويسرا

استدعت إيران الثلاثاء سفير سويسرا القائم برعاية مصالح واشنطن في طهران للاحتجاج على اعتقال الولايات المتحدة صحافية في التلفزيون الإيراني الناطق بالإنكليزية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله إن إيران طالبت السفير بالإفراج الفوري عن مرضية هاشمي التي تعمل صحافية ومقدمة برامج في تلفزيون Press TV الإيراني الرسمي.

وتمثل سفارة سويسرا المصالح الأميركية في طهران، وليس لواشنطن بعثة في إيران منذ عام 1980.

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وبرز اسم هاشمي البالغة من العمر 59 عاما، بعد تقارير عن توقيفها في مطار سانت لويس لامبرت الدولي في ولاية ميزوري الأميركية.

وعملت هاشمي في القسم الإنكليزي للتلفزيون الإيراني على مدى سنوات طويلة، وكانت قد غيرت اسمها الأصلي ميلاني فرانكلن بعد اعتناقها الإسلام وذهابها إلى إيران، حيث تزوجت أحد "عملاء النظام"، حسب منظمات إيرانية معارضة.

وكانت هاشمي قد سافرت من إيران إلى الولايات المتحدة، لزيارة أخيها المريض وأبنائها وأقاربها قبل أن يحتجزها مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتم ترحيلها إلى منطقة واشنطن وفق وسائل إعلام إيرانية.​