إيران تحتجز مصريين.. والقاهرة تعلق

أطلق نشطاء على الشبكات الاجتماعية وسما باسم #إيران_تحتجز_مصريين_أبرياء، احتجاجا على احتجاز السلطات الإيرانية صيادين مصريين.
واعتقلت السلطات الإيرانية صيادين مصريين، كانوا على متن مركب صيد مسجل في السعودية قرب جزيرة فارس الإيرانية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية الإثنين.
وأضاف بيان الوزارة، أن الصيادين يجري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.
مساعد وزير الخارجية قال من جانبه إن الجهود لا تزال مستمرة للتأكد من سلامة الصيادين وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية من أجل الإفراج عنهم.
واحتل وسم #إيران_تحتجز_مصريين_أبرياء، مركزا متقدما الثلاثاء، ضمن الوسوم الأعلى تداولا في مصر عبر تويتر، وإليكم بعض ما قاله المغردون: