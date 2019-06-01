إيران تعتقل دبلوماسيين أوروبيين بسبب حفل

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية السبت أن شرطة العاصمة طهران اعتقلت لفترة وجيزة اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين شاركا في حفل مختلط، وهو أمر غير مسموح به بموجب قانون الجمهورية الإسلامية.



وذكرت الوكالة أنه تم الإفراج عن دبلوماسي بريطاني وآخر هولندي بعد تحديد هويتيهما كموظفين حكوميين أجانب في الساعات الأولى من صباح الجمعة.



وأشارت إلى أن الحفل حضره عدة رجال ونساء، من دون الإشارة إلى مصير هؤلاء أو إلى تناول الكحول خلال المناسبة أم لا.

ولا يسمح في إيران بشرب الكحول أو إقامة حفلات مختلطة بين مسلمين غير مرتبطين.

لكن النشاطين مسموح بهما لدى الأقلية المسيحية في البلاد.