إيران تتهم باكستان بدعم معارضين مسلحين

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري "القوات الأمنية الحكومية الباكستانية" بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري في محافظة سيستان بلوشستان.

وقال جعفري، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت، إن "الحكومة الباكستانية آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية"،في إشارة إلى جماعة "جيش العدل" التي تبنت الهجوم.

وأضاف أن على الحكومة الباكستانية "أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر".

وأدلى جعفري بهذه التصريحات على هامش مراسم لتشييع ضحايا الاعتداء الذين سيدفنون في محافظة أصفهان بعد صلاة الظهر في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في وسط إيران.

وأشار في تصريحاته أيضا إلى "المؤامرات المدعومة من قبل الدول الرجعية بالمنطقة وخاصة السعودية والامارات" وبأوامر من أميركا وإسرائيل، مؤكدا أن "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتقاما لدماء هؤلاء الشهداء، سيقوم من المؤكد بإجراءات انتقامية" ضدها.

