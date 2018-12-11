إيران تؤكد إجراء تجربة لصاروخ باليستي

أكد الحرس الثوري الإيراني إجراء تجربة صاروخية "مؤخرا"، حسب ما أفادت به وكالة "فارس" الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع على تنديد واشنطن وباريس ولندن بالعملية.

وأعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أمير حاجي زادة "إجراء اختبار لصاروخ باليستي مؤخرا" مضيفا "نحن نقوم باختبار صواريخنا والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وأوضح حاجي زادة: "نجري ما بين 40 و50 اختبارا في العام" مضيفا أن "إبداء الأميركيين رد الفعل تجاه بعض هذه الاختبارات مؤشر إلى مدى الضغط عليهم".

ولم تشر الوكالة إلى نوع الصاروخ الذي تمت تجربته ولا الموعد الدقيق للتجربة.

وفي مطلع الشهر الجاري، ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بما وصفه بتجربة إيرانية جديدة "لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل عدة رؤوس" و"ضرب بعض مناطق أوروبا وخصوصا في الشرق الأوسط".

وتعتبر الولايات المتحدة أن تجارب الصواريخ البالستية من قبل إيران تشكل "انتهاكا" للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي تمت المصادقة فيه على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في أيار/مايو الماضي.

اقرأ أيضا: واشنطن تدعو الأوروبيين إلى فرض عقوبات على إيران