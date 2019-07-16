إيران: برنامجنا للصواريخ البالستية قابل للتفاوض مع واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني إن برنامج بلاده للصواريخ الباليستية قد يطرح على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة - إذا توقفت واشنطن عن بيع الأسلحة إلى حلفائها الخليجيين في الشرق الأوسط.

وهذه المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤول إيراني لهذا الملف.

تصريحات محمد جواد ظريف جاءت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" بثت مساء الاثنين.

ولطالما شددت إيران على أن برنامج الصواريخ الباليستية، الخاضع لسيطرة الحرس الثوري، مخصص لأغراض دفاعية فقط.

ولم يتضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 برنامج الصواريخ الباليستية.

وقال ظريف "الأسلحة الأميركية تتجه إلى منطقتنا، ما يجعل منطقتنا جاهزة للانفجار. لذا إذا أرادوا التحدث عن صواريخنا، فعليهم أولا التوقف عن بيع كل هذه الأسلحة."

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد أن انسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وخفضت إيران من التزاماتها بالاتفاق النووي مؤخرا وتجاوزت نسبة تخصيب اليوارنيوم المسموح بها في الاتفاق.