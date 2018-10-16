اختطاف عناصر أمن إيرانيين على الحدود مع باكستان

تعرض 14 من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية للاختطاف على الحدود مع باكستان في محافظة سيستان بلوشستان المضطربة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن "14 من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود خطفوا على يد جماعة إرهابية في الساعات الأولى من الصباح، في منطقة لولَكدان الحدودية" من دون أن توضح انتماء الخاطفين.

وكان نادي الصحافيين الشباب التابع للتلفزيون الحكومي قد أشار لفترة وجيزة إلى أن هناك عنصرين من استخبارات الحرس الثوري بين المخطوفين وسبعة من الباسيج، وهي حركة المتطوعين الإسلاميين المكلفة مهام عديدة لحفظ النظام.

وأضاف أن الباقين هم من حرس الحدود، مشيرا إلى أنهم كانوا يشاركون جميعا في "عملية أمنية" لم يحدد طبيعتها، لكن الخبر حذف من الموقع الإلكتروني للنادي في وقت لاحق.

وتشهد محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة المحاذية لباكستان وأفغانستان، باستمرار اشتباكات يسقط فيها قتلى بين قوات حفظ النظام وانفصاليين بلوش أو جماعات متشددة تتهم طهران كلا من إسلام أباد والرياض بدعمها.

وتشكل أقلية البلوش السنية حوالي اثنين في المئة من سكان إيران الذين يشكل الشيعة أكثر من 90 في المئة منهم.