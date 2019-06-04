السنونو.. نساء المخابرات الإيرانية

لم يستطع عمدة طهران السابق محمد علي نجفي تحمل الحياة مع زوجته الثانية ميترا استاد بعدما منعته من التواصل مع زوجته السابقة وأولاده. كانت استاد مستبدة في التعامل مع زوجها. دخل نجفي (67 عاما) على زوجته ميترا (35 عاما) في منزلهما وأطلق عليها النار خمسة مرات. ترك نجفي زوجته مضرجة بدمائها في حوض الاستحمام، ثم توجه إلى قسم الشرطة واعترف بما ارتكبه. مشهد الاعتراف العلني كان غريبا، فبدلا من أن يوضع نجفي في الحبس، ظهر جالسا مستريحا يحتسي الشاي على الأريكة بعد مصافحته ضابط الشرطة، حسب فيديو نشره التليفزيون الرسمي الإيراني.

نجفي قال للشرطة إنه كان يشك في أن زوجته ضمن مجموعات "پرستوها" أو " طيور السنونو" الاستخباراتية، إذ كانت تتجسس وتنقل معلومات عنه لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. سارعت أجهزة الاستخبارات الإيرانية إلى نفي التهمة التي وجهها عمدة طهران إليها. "السنونو"، طائر بري مشهور، لكنه يحمل مفهوما مختلفا في الأدبيات السياسية داخل إيران، يتردد صداها من حين لآخر، ومؤخرا جاء ذكرها على لسان نجفي. و"پرستو" أو السنونو مصطلح يطلقه الإيرانيون على نساء ييجندن لصالح أجهزة الأمن الإيرانية للتجسس والإيقاع بالوجوه السياسية البارزة ومعارضي الحكومة، وحتى دبلوماسيين خارج إيران، عن طريق التقرب منهم وإقامة علاقات معهم. ومنذ أيام، كتب رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السابق، محمد سرافراز، تغريدة على تويتر قال فيها، إن النظام أرسل إليه سابقا "طائر سنونو (امرأة) تدعى م.أ"، في تلميح إلى زوجة نجفي المقتولة، لكنه كتب تغريدة لاحقا قال فيها إنه "لا يقصد المرحومة ميترا استاد".

وقد لمح عدد من الساسة الإصلاحيين على رأسهم نائب رئيس مجلس الشورى علي مطهري، إلى أن زوجة نجفي المقتولة كانت ضمن مجموعات "السنونو"، بحسب موقع "راديو فردا". وقد اتهم مطهري في منشور له على إنستغرام الأجهزة الأمنية الإيرانية بإرسال طيور السنونو "لتحلق فوق السياسيين المعارضين، لتحضر مقاطع فيديو وصور لإغلاق أفواههم وإقصائهم عن الساحة السياسية."

وقد نفى شقيق ميترا وغلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية وجود أي صلة بينها وبين أي أجهزة أمنية. التحقيق في مقتل ميترا، قد انتهى سريعا، لدرجة أن نائب طهران في البرلمان الإيراني، دعا رئيس السلطة القضائية إبراهيم إبراهيم إلى "وقف هذه العجلة". وقد وجهت تهم التقل العمد، وحمل سلاح من دون تراخيص إلى نجفي.

وعلى مدار الأعوام الماضية، تم تهميش عدد من الساسة وإبعادهم، مثل حسين موسوي تبريزي، وعبد المجيد معاديحواه، وعطاء الله مهاجراني، وعلي جنتي، نتيجة الكشف عن علاقاتهم بنساء يرجح أنهم ضمن مجموعات السنونو، بحسب تحقيق أجرته صحيفة "إنصاف نيوز". تاريخ السنونو نساء السنونو ليس أسلوب إيقاع جديد يخترعه النظام الإسلامي، فقد كان موجودا في جهاز السافاك (الشرطة السرية) أثناء عصر الشاه الإيراني، بحسب كتاب "در دامگه حادثه" الذي ألفه المؤرخ الإيراني، عرفان قانعيفرد. وأورد قانعيفرد في كتابه أن جهاز السافاك استخدم النساء من أجل الإيقاع بعدد من الوعاظ ورجال الدين من ضمنهم محمد تقي فلسفي، جعفر شجوني، ومحمود قمي، ومحمد صادق لواساني. وكان رجل الدين جعفر جوني قد قال في مقابلة قبل وفاته، وجود أفلام وصور تثبت وجود علاقات بين نساء ورجال دين، وقد سرب بعضها. بعد اندلاع الثورة في عام 1979، استمر جهاز المخابرات الجديد الذي تحكم فيه الملالي، في استخدام نفس أسلوب السافاك، وقد تزايدت الأدلة حول استخدام النساء خلال فترة تولي علي فلاحيان لوزارة الاستخبارات والأمن القومي.