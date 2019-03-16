إيران: السجن 10 سنوات لأميركي

حكمت إيران على أميركي بالسجن عشر سنوات، بتهمة شتم مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي ونشر صور شخصية على الإنترنت.

وقال المحامي مارك زيد المقيم في واشنطن، إنه حكم على مايكل آر وايت (46 عاما) بالسجن عامين لشتمه المرشد، وبالسجن عشر سنوات لنشره صورا شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن عقوبة السجن الأطول هي التي ستطبق.

وأضاف "نحن قلقون جدا على وضعه الصحي لأنه سبق وأن عانى من مشاكل صحية، لكن تم إبلاغنا أن وضعه الحالي جيد على ما يبدو".

وكان مدعي مدينة مشهد شمال غرب إيران، حيث حوكم وايت، أعلن الاثنين أنه تم إصدار الحكم في القضية، دون أن يوضح.

وكان تم توقيف وايت، وهو عسكري سابق منحدر من كاليفورنيا، في تموز/يوليو 2018 في إيران حين كان يقوم بزيارة صديقته، بحسب ما ذكرت والدته لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت جوانا وايت إن مايكل سافر لإيران "خمس أو ست مرات" لزيارة صديقته.

وهناك ثلاثة أميركيين آخرين على الأقل، اثنان منهم من أصل ايراني، معتقلون في إيران.