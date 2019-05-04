إيران: السجن لشقيق الرئيس لإدانته بالفساد

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن شقيق الرئيس حسن روحاني حُكم عليه بالسجن لمدة غير محددة بتهمة الفساد.

وقالت الوكالة السبت إن حسين فريدون، أحد المقربين من الرئيس، يمكنه استئناف الحكم.

وكان روحاني قد غير اسمه قبل عقود.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى عام 2016. وبدأت محاكمة فريدون في شباط/فبراير، وأطلق سراحه بكفالة منذ قضاء ليلة في السجن في عام 2017.

كان فريدون ضمن الفريق الإيراني الذي تفاوض بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015.

ويذكر أن إيران سجنت في الماضي حلفاء لرؤساء سابقين بتهم مماثلة.