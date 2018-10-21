إيران.. الإعدام لـ 'أمير القطع الذهبية'

أصدر القضاء الإيراني الأحد حكما بإعدام شخصين أدينا بتهريب العملة، أطلقت الصحافة على أحدهما لقب "أمير القطع الذهبية".

وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية في ايران بأن حكم الإعدام صدر بعد اتهام الشخصين "بنشر الفساد في الأرض" وهي التهمة الأكثر خطورة في إيران ويعاقب عليها بالإعدام.

والمحكومان هما وحيد مزلومين الذي لقبه الإعلام الإيراني "أمير القطع الذهبية" ومحمد اسماعيل قاسمي الذي لم تتوفر عنه أي معلومات.

واتهم الشخصان بـ"إثارة اضطراب في الاقتصاد" الإيراني عبر إقامة شبكة غير قانونية لتبادل العملة والذهب، وفق وكالة ميزان.

وتشهد إيران تقلبات اقتصادية بسبب إعادة فرض عقوبات أميركية، والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، إضافة إلى الطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى.

وتراجع الاقتصاد الإيراني بشكل ملحوظ منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران في آيار/مايو الماضي.