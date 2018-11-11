إيران.. اعتقال وزير سابق

اعتقلت السلطات الإيرانية وزير الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي السابق برويز كاظمي بتهمة الاحتيال المالي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الأحد.

وأضافت الوكالة أن برويز كاظمي نُقل إلى سجن إيفين بطهران قبل يومين.

واستقال كاظمي من منصبه عام 2006 بعد ما يقرب من عام في ظل حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسبب خلافات سياسية، ثم عمل لاحقا في القطاع المصرفي.

وخلال السنوات الأخيرة، تحول كاظمي إلى أحد منتقدي أحمدي نجاد.

ويقضي العديد من حلفاء أحمدي نجاد عقوبات بالسجن بتهم تتعلق بالأمن والاحتيال المالي.

وقضت محكمة في سبتمبر/ أيلول على نائب الرئيس الإيراني الأسبق اسفنديار رحيم مشائي، وهو حليف وثيق لأحمدي نجاد بالسجن لمدة ست سنوات ونصف بتهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية وإهانة المسؤولين.