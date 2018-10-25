إيران.. اعتقال صحافي بتهمة الإساءة للإمام الحسين

اعتقلت السلطات الإيرانية الخميس صحافيا إيرانيا بتهمة الإساءة للإمام الحسين، حسبما أفادت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن "بويان خوشحال الصحافي الملاحق بتهمة الإساءة للحسين وأئمة آخرين أوقف فيما كان يحاول مغادرة البلاد".

وتحدث الصحافي في مقالة نشرت الأحد في صحيفة "ابتكار" الإصلاحية عن "وفاة" الإمام الحسين وليس "استشهاده"، ما أثار "استنكارا وسيلا من الانتقادات" من قبل الإيرانيين، بحسب وكالة ميزان.

وذكرت الوكالة أن خوشحال سبق أن أساء مرارا إلى أئمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن السلطات تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بهذا الصدد.

وفي آب/أغسطس الماضي حكم على الصحافي الإيراني مير محمد حسين مير إسماعيلي بالسجن 10 سنوات بتهمة "الإساءة" إلى "الإمام الرضا" أحد الأئمة المعصومين عند المسلمين الشيعة.