إيران.. اعتقالات ومنع سفر بعد إنشاء محاكم خامنئي الخاصة

أعلن القضاء الإيراني أن أكثر من 67 شخصا اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة بتهمة "استغلال الأزمة المالية وتخزين السلع الأساسية".

وقال مسؤول محلي إن أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد، بعد موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على تشكيل محاكم خاصة للتعامل مع الجرائم المالية.

وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد تردي الأوضاع المعيشية، ويردد فيها المشاركون وفق ما تظهره وسائل التواصل الاجتماعي شعارات تطالب برحيل خامنئي وتصفه بالديكتاتور.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت في وقت سابق من أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون تفادي الأزمة اقتصادية عبر تهديدات بـ"سياسات جديدة تنتهك الحقوق"، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت الثلاثاء الماضي فرض أول حزمة عقوبات اقتصادية على إيران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو الماضي، فيما سيتم فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاع النفط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.