إيران.. إغلاق مدرسة بسبب رقصة!

أغلقت السلطات الإيرانية مدرسة ثانوية غير ربحية في مدينة مهاباد شمال شرقي البلاد، بسبب رقصة تقليدية كردية شارك فيها معلمون رجال إلى جانب عدد من طالبات المدرسة.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 200 ألف نسمة معظمهم من الأكراد السنة.

وأكد مسؤول حكومي في محافظة أذربيجان الغربية حيث تقع مهاباد، إغلاق المدرسة بعد انتشار مقطع مصور للرقصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أغضب متشددين.

وقال عضو مجلس الشورى عن مدينة أورمية هادي باهري، وهو عضو أيضا في مجلس يشرف على المدرسة، إن السلطات قررت الأسبوع الماضي "إغلاق المدرسة وسحب ترخيصها نهائيا".

لكن وسائل إعلام كردية محلية قالت إن مدير المدرسة لم يتسلم بعد قرار الإغلاق.

وجرت الحفلة يوم الأول من أيار/مايو، لكن الشريط ظهر على وسائل التواصل منتصف الشهر ذاته.

ويعتبر الكرد رقصتهم المختلطة، التي يشكل خلالها الراقصون دائرة ممسكين بأيدي بعضهم بعضا، جزءا مهما من ثقافتهم ويمارسونها في احتفالاتهم وأعيادهم.

وفي حادثة مشابهة في العاصمة طهران، ظهر طلاب مدارس ابتدائية في أشرطة مصورة، يرقصون بمناسبة عيد المعلم، ما أثار غضب المتشددين ودفع علي مطهري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني للمطالبة بطرد مديري تلك المدارس ومساءلة وزير التعليم.