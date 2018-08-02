تظاهرات في إيران احتجاجا على انهيار العملة

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين إيرانيين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على تراجع الريال الإيراني وهتفوا ضد النظام الحاكم.

وتظهر المقاطع عشرات المحتجين الذين قالوا إنهم متواجدون في شوارع مدينة كوهردشت غربي طهران.

وشوهد محتجون يضرمون النار في سيارات تابعة للشرطة ويهتفون "يسقط الدكتاتور".



وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحة هذه المقاطع من مصدر مستقل.

يذكر أن قيمة الريال الإيراني انخفضت إلى مستوى قياسي جديد وسط مخاوف متزايدة لدى النظام الحاكم من إعادة فرض العقوبات الأميركية المقرر تفعيلها يوم الاثنين المقبل.