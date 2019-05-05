إيداع شقيق بوتفليقة الحبس المؤقت

أمر قاض عسكري جزائري الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت.

وقرر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة إيداع السعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق ومحمد مدين الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، وفقا لبيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأضاف البيان "قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".