Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

إيداع شقيق بوتفليقة الحبس المؤقت

سعيد بوتفليقة

أمر قاض عسكري جزائري الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت.

وقرر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة إيداع السعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق ومحمد مدين الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، وفقا لبيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأضاف البيان "قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG