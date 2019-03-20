'إهانة الرئيس'.. علاء الأسواني مطلوب للقضاء

قالت دار نشر "أكت سود" الفرنسية الثلاثاء إن الكاتب المصري الشهير علاء الأسواني ملاحق قضائيا في بلاده بتهم "إهانة الرئيس والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية".

وأوضحت الدار ف بيان إن "علاء الأسواني ملاحق قضائيا من قبل النيابة العامة العسكرية بتهم إهانة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية".

وأضاف البيان "إن الاتهامات الموجهة إلى علاء الأسواني تستند الى مقالات يكتبها في دويتشه فيله العربية وإلى روايته الأخيرة جمهورية كأن التي تروي أحداث ثورة العام 2011".

وكتب الأسواني الثلاثاء مقالا في موقع "دويتشه فيله" الألماني بالعربية، جاء عنوانه "نعم أنا متهم في قضية عسكرية".

وجاء في المقال "منذ يومين علمت أنه تم احالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان".

وأضاف "جريمتي الوحيدة انني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان (الرئيس) السيسي نفسه".

ولم تعلن السلطات الرسمية بعد عن ملاحقات قضائية بحق الكاتب الأسواني. إلا أن مصادر قضائية إضافة إلى منظمة غير حكومية تدافع عن حرية التعبير، أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أن شكاوى قدمت بالفعل أمام القضاء.

والأسواني من مواليد العام 1957 وهو من أشهر الكتاب العرب، وترجمت كتبه إلى أكثر من ثلاثين لغة ونال نحو 15 جائزة أدبية.

ويعيش الكاتب المصري حاليا في الولايات المتحدة حيث يدرّس الأدب.