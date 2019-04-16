إنهاء 'نزاع' حول مقبرة إسلامية في تكساس

أعلنت وزارة العدل الأميركية تسوية مع مدينة فارمرزفيل بولاية تكساس أفضت إلى الموافقة على إنشاء مقبرة إسلامية فيها.

وكانت الجمعية الإسلامية في المدينة قد تقدمت بشكوى زعمت فيها أن المدنية تنتهك قانون استخدام الأراضي للأغراض الدينية الذي يعرف باسم (RLUIPA)، إذ كانت إدارة المدينة قد رفضت طلبا بإقامة مقبرة إسلامية مملوكة للجمعية في الربع الثالث من 2017، وفقا للشكوى.

ومنح الادعاء العام في تكساس إدارة المدينة فرصة من أجل التوصل إلى حل مع الجمعية، وأفضى إلى الموافقة في نهاية العام 2018 على إنشاء المقبرة على أرض للجمعية.

وتقضي التسوية التي تم إيداعها الثلاثاء في محكمة المنطقة الشرقية لولاية تكساس إنكار المزاعم بانتهاك قانون (RLUIPA)، على أن يتم تدريب الموظفين على الحقوق التي يمنحها هذا القانون.

ويحمي قانون استخدام الأراضي الدينية ومؤسسات الأشخاص (RLUIPA)، الأشخاص ودور العبادة والمؤسسات الدينية الأخرى من أي تمييز في قوانين تقسيم المناطق داخل الولايات المتحدة.