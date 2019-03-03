إنكلترا.. ليفربول يستقر في المركز الثاني

أصبح ليفربول متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل من دون أهداف مع مضيفه إيفرتون في قمة دربي مرسيسايد الأحد.

وأهدر محمد صلاح أفضل فرصتين لليفربول في الشوط الأول إذ لم تقلق تسديدته الضعيفة جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الذي خرج من مرماه بعد ذلك لإبعاد كرة من المهاجم المصري المنفرد.

واعتمد إيفرتون على إجبار ليفربول على اللعب باستعجال وتحت ضغط ونجح في مهمته لكنه عانى لصنع الفرص ولم يستفد ثيو والكوت من فرصة نادرة واكتفى بالإطاحة بالكرة خارج المرمى.

وهدد صلاح مرمى إيفرتون مرة أخرى في الدقيقة 57 من وضع انفراد لكن مايكل كين مدافع صاحب الأرض أبعد هدفا محققا في الوقت المناسب.

وأشرك كلوب مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 63 لكنه لم يستطع العثور على مساحات في دفاع إيفرتون الذي زاد إيقاعه في محاولة لتوجيه ضربة إلى آمال غريمه في اللقب.

ويملك سيتي، الذي انتصر بهدف دون رد على بورنموث السبت، 71 نقطة فيما لدى فريق المدرب يورجن كلوب 70 نقطة بعد تعادله الرابع في آخر ست مباريات. وتتبقى لكل منهما تسع مباريات حتى نهاية المسابقة.