ليفربول يتصدر في انتظار تشلسي ودربي مانشستر

حقق نادي ليفربول فوزا سهلا الأحد على ضيفه فولهام بهدفين دون رد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، منحه مؤقتا الصدارة في انتظار مباراتي حامل اللقب مانشستر سيتي ضد غريمه يونايتد، وتشلسي ضد إيفرتون.

ورفع ليفربول بالفوز التاسع له هذا الموسم (مقابل ثلاثة تعادلات)، رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن سيتي، وثلاث نقاط عن تشلسي الذي كان ثانيا بفارق الأهداف عن الفريق الأحمر.

ويستضيف سيتي يونايتد، بينما يستقبل تشلسي إيفرتون، في وقت لاحق.

وسجل هدفي ليفربول المصري محمد صلاح (41) والسويسري شيردان شاكيري (53).

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة، الا أنه انتظر طويلا لتسجيل الهدف الأول بعدما أضاع سلسلة من الفرص في الدقائق الـ 40 الأولى.