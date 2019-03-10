إنكلترا: ليفربول على بعد نقطة من السيتي

أحرز كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني هدفين ليفوز ليفربول 4-2 على بيرنلي باستاد أنفيلد ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي المتصدر في السباق على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وأصبح رصيد فريق المدرب يورغن كلوب 73 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن سيتي حامل اللقب الذي فاز 3-1 على واتفورد السبت.

ويتبقى لكل فريق منهما ثماني مباريات.

وخرج ليفربول منتصرا في هذه المباراة الصعبة، التي أقيمت في أجواء غريبة بسبب الرياح الشديدة وهطول الأمطار، بفضل هدايا ثمينة من دفاع بيرنلي ورغم أن الفريق لم يقدم أفضل ما لديه كان كلوب راضيا.

واختار كلوب الاعتماد على آدم لالانا في خط الوسط على حساب جوردان هندرسون وقدم لاعب ساوثامبتون السابق، الذي ابتليت مسيرته بالإصابات، أداء جيدا.

وتقدم بيرنلي بهدف مفاجئ في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية نفذها آشلي وستوود ودخلت المرمى مباشرة رغم أنه بدا أن المدافع جيمس تاركوفسكي أعاق الحارس أليسون بيكر.

وأدرك ليفربول التعادل عندما أخفق تاركوفسكي والحارس توم هيتون في التعامل مع كرة عرضية من محمد صلاح ليسجل فيرمينو التعادل من مدى قريب.

وأضاف ماني الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل المنطقة في الشوط الأول بعد محاولة الدفاع تشتيت الكرة قبل صلاح.

وبدأ بيرنلي الشوط الثاني بشكل جيد لكن النتيجة أصبحت بعيدا عن متناوله في الدقيقة 67 عندما نفذ هيتون ركلة مرمى بطريقة سيئة لتصل مباشرة إلى صلاح المنفرد ومنعه تشارلي تايلور من التسديد لتتهيأ الكرة أمام فيرمينو الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وقلص البديل يوهان بيرج جودموندسون الفارق لبيرنلي، صاحب المركز الـ17 متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط، من مدى قريب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

لكن بعد خطأ آخر أضاف ماني الهدف الرابع بعدما راوغ الحارس هيتون ووضع الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه.