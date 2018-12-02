إنكلترا.. أصحاب الأرض يحسمون 'يوم الدربي'

حقق نادي ليفربول الأحد فوزا قاتلا على غريمه إيفرتون في ديربي "المرسيسايد" في الدوري الإنكليزي، بعد أن تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويدين ليفربول في الفوز للمهاجم البديل ديفوك أوريغي الذي سجل الهدف القاتل بعد أن استغل خطأ فادحا لحارس إيفرتون بيك فورت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

وفي مباراة أخرى استغل أرسنال وتشيلسي لعبهما على أرضهما وبين جماهيرهما لتحقيق الفوز في ديربيين لندنيين.

ونجح أرسنال في تخطي توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإمارات، فيما فاز تشيلسي على فولهام بهدفين نظيفين.