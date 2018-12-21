أنقذت سفينة "أوبن آرمز" نحو 300 مهاجر غير شرعي قبالة الساحل الليبي، حسب ما أعلن مسؤول في منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الجمعة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تغريدة على تويتر: "بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا يشارفان على الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص، رجال وحوامل وأطفال".

وأعلنت المنظمة في ما بعد إنقاذ قارب ثالث "على متنه 29 امرأة وخمسة أطفال و 56 رجلا".

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واستأنفت السفينة عملها أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، مع زورقين آخرين في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط قبالة ليبيا.