ارتفاع ضحايا إنفلونزا الخنازير في المغرب

أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي السبت أن إنفلونزا (تش1إن1) المعروفة بـ"إنفلونزا الخنازير"، أدت إلى وفاة تسعة أشخاص في المملكة هذا الأسبوع.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن "الحالة الوبائية" تبقى رغم ذلك "عادية مقارنة بالسنوات الماضية".

وكانت الحصيلة الرسمية لوزارة الصحة الخميس قد ذكرت تسجيل خمس وفيات بالإنفلونزا.

وفي اليوم ذاته، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إلى أن "الجهود تتواصل لرصد أي حالة تسجل في أي مستشفى".

وانفلونزا الخنازير هو الاسم الشائع المستخدم لفيروس إتش1إن1، المرض التنفسي الذي يحصل جراء الاحتكاك بالخنازير وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الاستنشاق.

وفي 2009، بعد إعلان حالات في الولايات المتحدة والمكسيك، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من الوباء رفعته في 2010.