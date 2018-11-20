إنفانتينو يدعو لمونديال أفضل في 2022

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو إن بطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022 يجب أن تكون أفضل من المونديال السابق في روسيا عام 2018.

وقال إنفانتينو في بيان : "مونديال روسيا هوة الأفضل على الإطلاق، ويجب أن تكون بطولة كأس العالم عام 2022 أفضل".

وأشار البيان إلى أن قطر تنفق 6.5 مليارات دولار على بناء و تجديد ثمانية استادات للبطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر بعد أربع سنوات، وقد وافق الفيفا على هذا الموعد تجنبا لدرجات الحراراة شديدة الارتفاع في قطر خلال فصل الصيف.