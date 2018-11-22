إنستغرام تختبر تصميما جديدا للصفحات الشخصية

أعلنت شركة إنستغرام أنها تجري اختبارات على تصميم جديد للصفحات الشخصية للمستخدمين، تهدف إلى زيادة قدرتهم على التعبير عن أنفسم بشكل أفضل وتسهيل عملية التواصل مع الأصدقاء.

وقالت الشركة عبر مدونتها الرسمية أن التغييرات تشمل إعادة ترتيب بعض الخصائص في أعلى الصفحة، بما في ذلك تغييرات في الأيقونات والأزرار وطريقة التنقل بين علامات التبويب.

وأضافت إنستغرام أنها ستختبر هذه التغييرات على مراحل.

وأرفقت المدونة أمثلة للتغييرات الجديدة، فعلى سبيل المثال، سيظهر أسفل الصورة الشخصية زر للمراسلة وآخر للمتابعة، وسيظهر عدد المتابعين بحجم أقل.