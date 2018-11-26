'إنسايت' يقترب من الهبوط على المريخ

يهبط على سطح المريخ الاثنين أول مسبار آلي أطلقته إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" لدراسة أعماق الكوكب الأحمر.

ومن المقرر أن يهبط المسبار "إنسايت" في أرض ترابية تتخللها الصخور في الثامنة مساء بتوقيت جرينتش بعد أن قطع 548 ​مليون كيلومتر في رحلته من الأرض التي بدأت قبل نحو ستة أشهر.

وسيخترق المسبار سماء الكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعته ستقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومترا، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.

ولدى ملامسته سطح الكوكب، بعد نحو ست دقائق ونصف من ذلك، لن تزيد سرعته على ثمانية كيلومترات في الساعة. وعندها، سيتوقف المسبار 16 دقيقة إلى أن يستقر الغبار حول موقع الهبوط قبل نشر ألواحه الشمسية أسطوانية الشكل، لتوليد الطاقة.

وإنسايت هو أول مسبار مخصص لكشف أسرار ما تحت سطح كوكب المريخ، لكن رحلته هذه هي الحادية والعشرون للولايات المتحدة لاستكشاف الكوكب الذي يعادل حجمه ثلث حجم الأرض.

وسيقضي المسبار 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا، في الحفر بأعماق الكوكب واستخدام الفحص الزلازلي، بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية، قبل أكثر من أربعة مليارات سنة.

ويتوقع العلماء رصد ما بين عشرة زلازل ومئة زلزال خلال فترة البعثة وجمع بيانات تساعدهم في استنتاج عمق وكثافة وتكوين الكوكب.

ويقول مسؤولو ناسا إن "إنسايت"، ومهام أخرى ما زالت في مرحلة التخطيط، هي مقدمات لإرسال البشر في نهاية المطاف لاستكشاف المريخ.