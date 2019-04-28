فيضانات إندونيسيا.. قتلى وآلاف المشردين

قتل 10 أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الأندونيسية، بحسب ما أفادت به السلطات الأحد.

وأجلي نحو 12 ألف شخص فيما تضرر العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

وصرح ستوبو بورو هوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث أن "تأثير هذه الكارثة قد يزداد"، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات.

وقال إن "انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف أنه من المحتمل حدوث "كارثة ثانوية" على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن "توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية" مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.

والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر معتاد في إندونيسيا خاصة في موسم الأمطار الموسمية بين تشرين الأول/أكتوبر ونيسان/إبريل عندما تهطل الأمطار على مساحات واسعة من الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأدت فيضانات في أنحاء من العاصمة جاكرتا هذا الأسبوع إلى مقتل شخصين على الأقل وأجبرت أكثر من ألفين آخرين على الفرار من منازلهم.