إندونيسيا.. البحث عن عشرات المفقودين في عبارة غارقة

انضم غواصون وغواصة يتم التحكم بها عن بعد الأربعاء إلى أسطول من سفن الإنقاذ في إندونيسيا بحثا عن 192 مفقودا على الأقل كانوا على متن عبارة غرقت قبل يومين في بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة.

ولا تستطيع السلطات حتى الآن تأكيد عدد من كانوا على متن العبارة التي غرقت الإثنين الماضي وسط حالة جوية سيئة.

وتأكد مقتل أربعة أشخاص فيما جرى انتشال 18 ناجيا، لكن المسؤولين يخشون أن يكون عدد الغرقى أكبر بكثير.

وتتوقع فرق الإنقاذ العثور على عدد كبير من الضحايا محصورين داخل العبارة بمجرد الوصول إلى المكان الذي استقرت فيه داخل البحيرة التي يبلغ عمقها 450 مترا.

ويشير العدد الكبير للمفقودين إلى أن العبارة كانت تحمل ما يقرب من خمسة أمثال سعتها، وقال مسؤولون وناجون إن عشرات الدراجات النارية كانت أيضا على متن العبارة.