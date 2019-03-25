إنجلترا تسحق الجبل الأسود بعد مأزق مبكر

تجاوزت إنكلترا مأزقا مبكرا أمام الجبل الأسود وأحرز روس باركلي هدفين ليقودها للفوز 5-1 ومواصلة البداية القوية في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 الاثنين.

كما هز القائد هاري كين والمتألق رحيم سترلينغ الشباك لتنجح تشكيلة إنكلترا الشابة في تدمير منتخب الجبل الأسود بعد أن عادل مايكل كين النتيجة للفريق الزائر.

وارتفعت أصوات جماهير الجبل الأسود في الاستاد عندما وضع ماركو فيشوفيتش أصحاب الأرض في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 17، لكن المنتخب الإنجليزي لم يتأثر وتقدم بنهاية الشوط الأول بفضل أول أهداف كين الدولية وهدف آخر من باركلي.

واستمر منتخب الجبل الأسود في تشكيل خطورة في الشوط الثاني وكان يمكن لفاتوس بتشيراي إدراك التعادل، لكن عندما أضاف باركلي هدفه الثاني في الدقيقة 59 أصبحت الأمور محسومة.

وأضاف هاري كين الهدف الرابع بعد تمريرة من رحيم سترلينغ عقب هجمة مرتدة سريعة وانزلق سترلينغ ليحول تمريرة جوردان هندرسون في الشباك في الدقيقة 81 ليختتم الأهداف.

وقال باركلي "كانت ليلة رائعة بالنسبة لي. منتخب الجبل الأسود دائما ما يمثل اختبارا صعبا لكننا أظهرنا شخصية قوية في العودة وتقديم أداء إيجابي".

وسجلت إنكلترا التي لم تخسر في آخر 32 مباراة في تصفيات كأس العالم وبطولة أوروبا، 10 أهداف في مباراتين في المجموعة الأولى بعدما سحقت جمهورية التشيك 5-صفر بفضل ثلاثية سترلينغ الجمعة.