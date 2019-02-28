قريبا.. الإنترنت في المناطق النائية

انطلق الأربعاء صاروخ يحمل ستة أقمار صناعية مملوكة لشركة "إيرباص" الفرنسية وشريكتها "وان ويب"، في أول خطوة ضمن خطة توفير إنترنت فائق السرعة من الفضاء لملايين من الناس في المناطق النائية والريفية.

وانطلق الصاروخ "آريانسبيس سويوز" من منطقة "كورو" في جيانا الفرنسية حاملا الأقمار الصناعية، ثمرة شراكة بين "إيرباص" و"وان ويب".

وتصل الأقمار الصناعية، إلى ارتفاع ألف كيلومتر بعد أكثر من ساعة من الإطلاق. وقد يستغرق تقييم سلامة الأقمار بالكامل 24 ساعة.

وتستهدف "وان ويب" وشركات أخرى توسيع نطاق توافر خدمات الإنترنت وزيادة سرعتها عبر الأقمار الصناعية مقارنة بمزودين آخرين مثل "هيوز نتورك سيستمز" التي تحلق أقمارها الصناعية في مدار أعلى بالفضاء.

وجمعت شركة "وان ويب" أكثر من ملياري دولار من مستثمرين منهم إيرباص لتغطية عالمية على نطاق عريض بحلول 2021 باستخدام قرابة 650 قمرا صناعيا.

وتفخر إيرباص بكونها من أوائل شركات الطيران التي توفر خدمات الإنترنت مدفوعة الأجر على متن طائراتها خصوصا على الخطوط الطويلة.

الإنترنت معك وأنت مسافر

وتؤكد "إيرباص" في موقعها على الإنترنت أن "الاتصالات المحمولة جوا خدمة مدفوعة الأجر" تبرز أن توفير الربط المحدود مجاني، "مثل الربط بخريطة توضح تقدم الرحلة".

وبحسب الشركة ذاتها فإن السعر يعتمد عادة على الوقت المستغرق في الإنترنت وحجم البيانات المستخدمة.

"إيرباص تؤكد كذلك أن أسعارها تتراوح بين 7 دولارات و30 دولارا (الولايات المتحدة) لكل جهاز.

وإذا كان لدى الركاب العديد من الأجهزة على متن الطائرة، فإن استخدام جلسة مجانية على كل منها يمكن أن يساعد في خفض التكاليف، حيث يتم التعامل مع الاتصال لكل جهاز. كما يمكن أن تتضمن بعض الخطوط أيضا حدودا للبيانات بالإضافة إلى الحدود الزمنية، ما قد يؤدي إلى رسوم إضافية محتملة.