إمام أوغلو يعد بـ'ثورة من أجل الديمقراطية'

قال مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية اسطنبول، إنه سيقود "ثورة من أجل الديمقراطية" في بلاده.

وقال إمام أوغلو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الخميس "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".

وأضاف إمام أوغلو أن "الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بوقوع "فساد خطير" في فرز الأصوات.

واعتبرت خسارة اسطنبول، عصب الاقتصاد في الدولة وأكبر مدنها، صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي حكم وأسلافه المدينة طيلة 25 عاما.

ومن المقرر تنظيم تصويت جديد في حزيران/يونيو المقبل.