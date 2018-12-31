إليزابيث وارن ستخوض سباق الرئاسة

أعلنت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن (69 عاما) عزمها خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في مقطع فيديو إنها ستعلن أجندة حملتها الانتخابية مطلع العام المقبل.

ووارن ليبرالية معروفة بنشاطاتها في الدفاع عن قضايا سياسية واجتماعية، وقد دعت إبان الأزمة المالية قبل نحو 10 سنوات إلى المزيد من إجراءات حماية المستهلك.

وشاركت وارن أيضا في التظاهرات المناهضة لقرار حظر السفر الخاص بإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشار الفيديو المنشور إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الملونين في البلاد، وأظهر لقطات لما يعرف باسم "مسيرة النساء"، وإلى مشاركتها في مسيرة تدافع عن حقوق المثليين.

وكانت اللجنة الوطنية الديمقراطية قد أعلنت أن أولى المناظرات الخاصة بالسباق لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية ستعقد في حزيران/يونيو من العام المقبل.

الديمقراطيون يعلنون موعد أول مناظرة لسباق الرئاسة

ومن المتوقع أن يشارك في حملة الحزب الديمقراطي في السباق المقبل عدد كبير من المتنافسين، بحسب ما أشارت إليه اللجنة، التي قالت إن 12 مناظرة ستعقد بين عامي 2019 و2020.