تحذير: داعش ينمو في الفلبين

يخسر تنظيم داعش آخر معاقله في الباغوز شمال شرقي سوريا، بعد أن طرد من العراق العام الماضي.
لكن الحذير هذه المرة يأتي من الفلبين، حيث يسعى التنظيم المتشدد لاتخاذ الغابات الوعرة هناك مقرا جديدا له بعد أن طرد من معظم المناطق التي سيطر عليها في الدول العربية قبل سنوات.
ضربات التحالف الدولي وعملياته النوعية بالتعاون مع القوات العراقية في بلاد الرافدين، وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، أنهت التنظيم الذي لم يبق منه سوى عدد قليل من المقاتلين الأجانب الذين يواجهون خيار الموت أو الاستسلام في الباغوز.
لكن، لماذا يطمح التنظيم إلى الانتقال إلى الفلبين؟
يقول خبراء إن المناطق التي ينشط فيها داعش، هي جزر ذات أغلبية مسلمة لدى أبنائها نزعة انفصالية، أبرزها جزر مينداناو وباسيلان وجولو.
وهي مناطق نائية وذات أدغال كثيفة، ما يجعل السيطرة الأمنية عليها صعبة، فمن السهل أن تصبح ملاذا آمنا ومنطقة جاذبة لأعضاء التنظيم الذين يواجهون ضغطا ميدانيا كبيرا في مناطق وجودهم في الدول العربية.
ولعقود من الزمن، ظلت عمليات التمرد المحلية في الفلبين، محصورة في مجموعات إسلامية متطرفة من أمثال جماعة أبوسياف التي قامت بعدة تفجيرات وإعدامات بشعة بحق المدنيين.
ولاحقا أعلنت هذه المجموعات ولاءها للتنظيمات العالمية المتشددة من أمثال داعش والقاعدة.
وخطر هذه المجموعات لم يعد قاصرا فقط على الفلبين، بل يهدد أيضا دول الجوار مثل ماليزيا وإندونيسيا.
يقول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إن داعش يستغل المشكلات السياسية والاجتماعية المحلية في الفلبين لتعزيز وجوده بالمنطقة.
ويضيف التقرير أن رايات التنظيم السوداء بدأ تظهر في عدة مناطق بجزر جنوب الفلبين مع مقاتلين من جماعة أبوسياف المتشددة، وآخرين أجانب قدرت أعدادهم بالمئات، حسب التقرير.
ويعود تاريخ ظهور داعش في المنطقة إلى عام 2016 حيث نشر شرائط فيديو تظهر مئات المقاتلين من الشيشان واليمن والصومال.
في العام الذي يليه، استولى المسلحون الذي أعلنوا ولاءهم لداعش، على ماراوي أبرز مدن مينداناو. واحتاج الجيش خمسة أشهر لاستعادتها في عملية قتل خلالها 900 مسلح بينهم أجانب وأمير التنظيم بشرق آسيا، ايسنيلون هابيلون. Isnilon Hapilon
وسبق عملية مارواي وبعدها عمليات إرهابية عدة أعلن داعش ضلوعه في بعضها.
فقد تبنى التنظيم المتشدد مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف كنيسة في كانون ثاني/ يناير الماضي بجزيرة جولو جنوبي الفلبيني أسفر عن مقتل 23 شخصا، لكن السلطات الفلبينية قللت من الإعلان وعزت الأمر إلى مشاكل محلية.
هجوم بالي الذي أسفر عن مقتل 200 شخص في عام 2002، نفذه مسلحون دربتهم "الجماعة الإسلامية" الموالية للقاعدة، في غابات الفلبين.
وفي كل مرة يرد الجيش بقوة ويعزز وجوده بالمنطقة.
وتأتي هذه التهديدات على الرغم من مراقبة طائرات استطلاع أميركية للأرخبيل الفلبيني الذي تستقر فيه هذه الجماعات المتشددة.
وتحدثت وزارة الدفاع الأميركية عن خطط تسمح للجيش بمساعدة حكومة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في حربها ضد داعش، مع التركيز على توجيه ضربات ضد معاقل المتشددين باستخدام طائرات من دون طيار.
إلا أن الجماعات الاسلامية المتشددة بجنوب الفلبين ما زالت قادرة على إعادة ترتيب نفسها واستقطاب مقاتلين، حسب تقرير نيويورك تايمز.
يقول خبراء إن قدرة تمويل داعش للجماعات الموالية له في الفلبيين ومدها بالمقاتلين، يعقد المشكلة.
وحسب تقرير نيويوك تايمز، يشدد هؤلاء الخبراء على أهمية أن تقر السلطات الفلبينية بأن ما يحدث في جزر جنوب الفلبين له بعد خارجي، وأنه لا يقتصر على انفصاليين وتوترات ذات صبغة طائفية.