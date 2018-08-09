هل نشهد عودة إلنينيو هذا الخريف؟

قالت هيئة أرصاد جوية أميركية الخميس إن ثمة فرصة نسبتها 60 في المئة لحدوث ظاهرة إلنينيو المناخية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في خريف هذا العام 2018.

وكانت آخر مرة تحدث فيها تلك الظاهرة من 2015 إلى 2016 وسببت تلفا في المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية وحرائق وسيولا.

وتؤدي ظاهرة إلنينيو إلى ارتفاع في درجات حرارة سطح المياه في شرق ووسط المحيط الهادي وعادة ما تحدث كل بضع سنوات.

وقال مركز "كلايمت بريديكشن" التابع لخدمة الطقس الوطنية الأميركية في تقرير شهري "نظرا لاتساق توقعات الأرصاد الجوية وتوقعات بمعاودة تقلبات الرياح الغربية في نهاية المطاف، فلا تزال أجهزة الأرصاد الجوية تتوافق على بدء إلنينيو في الشهور المقبلة".

ويؤثر التذبذب الذي يحدث في الدورة المناخية للاحترار والتبريد بشكل كبير في حدوث تغيرات ملحوظة على درجات حرارة المحيطات في المناطق المدارية، إضافة إلى تغير الطقس الموسمي في جميع أنحاء العالم، والجفاف الذي يحدث في أستراليا، والتغيرات التي تحدث للرياح الموسمية الصيفية الهندية.

وتؤدي ظاهرة إلنينيو أيضا إلى حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف.