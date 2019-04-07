إلغاء 90 رحلة يوميا لبوينغ 737

أعلنت الخطوط الجوية الأميركية "AAL" الأحد أنها ستلغي حوالي 90 رحلة يوميا حتى الخامس من حزيران/يونيو. وكانت AAL وهي الأكبر في العالم، قد ألغت رحلات لطائراتها من بوينغ حتى نهاية نيسان/أبريل.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن إلغاءها هذه الرحلات مسبقا يمكنها من تقديم خدمة أفضل لزبائنها في ما يتعلق بتوفر الرحلات وخيارات إعادة الحجز".

ولدى الشركة 24 طائرة من طراز 737 ماكس في أسطولها. وتقول إنها لا تزال تنتظر مزيدا من المعلومات من إدارة الطيران الفدرالية ووزارة النقل، والمجلس الوطني لسلامة النقل وجهات أخرى، قبل أن تستأنف تلك الرحلات.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تحليق طائرات بوينغ 737 إلى أجل غير محدد في 13 آذار/مارس بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز في تشرين ثاني/أكتوبر وآذار/ مارس.