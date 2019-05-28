إلغاء عشرات الرحلات الجوية في أمستردام

ألغيت عشرات الرحلات الجوية الثلاثاء في أكبر مطارات هولندا إثر إضراب لعمال النقل العام تسبب في تعثر وصول الركاب إلى المطار.

وقالت المتحدثة باسم مطار شيبول أمستردام ويلياميكي كوستر "ألغت عدة شركات طيران رحلاتها".

وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه ال ام" وشركتا الرحلات منخفضة التكاليف "رايان إير" و"إيزي جيت" ضمن عدة شركات ألغت إجمالا نحو 80 رحلة. فيما تم تأجيل عدة رحلات أخرى.

وقالت "هناك ازدحام على الطرق إلى المطار بسبب الإضراب إذ أن حركة القطارات بين شيبول وأمستردام محدودة للغاية".

وتابعت "هناك أربعة قطارات في الساعة اليوم عوضا عن 25 قطارا كما هو معتاد".

وأوضحت بمجرد وصول الركاب إلى المطار تسير الإجراءات بشكل طبيعي.

ودعت نقابة عمال القطارات الهولندية إلى إضراب لضمان استحقاقات تقاعدية أفضل وللدعوة لتثبيت سن التقاعد في البلاد عند 66 عاما.

وتخطط أكبر نقابة للعمال في هولندا لإضراب قصير في صفوف موظفي الأمن والنظافة في مطار شيبول الأربعاء.