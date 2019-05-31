إكسون موبيل تعيد موظفيها إلى العراق

أفادت وكالة أنباء رويترز الجمعة بأن موظفي إكسون موبيل الذين تم إجلاؤهم من العراق قبل حوالي أسبوعين، سيعودون إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة اعتبارا من الأحد.

ونسبت الوكالة إلى مسؤوليْن عراقييْن قولهما إن الدفعة الأولى من العائدين ستضم موظفين رفيعين ومهندسين أساسيين.

ويأتي القرار على أثر حصول إكسون موبيل على رسائل مطمئنة من وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة، وفق رويترز.

وطلبت الشركة الأميركية المتعددة الجنسيات، تعزيز الأمن في منشآتها وأماكن سكن موظفيها يوفره عناصر من الشرطة والجيش العراقيين، وهو طلب لقي استجابة من الجانب العراقي، بحسب ما نسبته الوكالة للمسؤوليْن.

وفي 18 أيار/مايو 2019، أجلت إكسون جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 على عدة مراحل ونقلتهم إلى دبي.