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طرد مسؤول مصرفي إيراني من منصبه

أحمد عراقجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت بأن السلطات طردت نائب مدير مكتب العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي من منصبه.

وأورد موقع روزنامة إيران الخبر على صفحته في تويتر من دون أن يذكر أسباب فصل عراقجي وهو قريب لكبير المفاوضين النووين الإيرانيين عباس عراقجي.

وتأتي هذه الإقالة وسط استمرار موجة التظاهرات في أنحاء متفرقة من إيران منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية أن "تظاهرات متفرقة" ضمت بضع مئات من الأشخاص سارت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز والأحواز ومشهد وكرج قرب طهران.

ويأتي ذلك بينما يترقب الإيرانيون موعد عودة تطبيق العقوبات الأميركية على النظام الإيراني الإثنين المقبل.

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