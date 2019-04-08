إقالة مدير جهاز الخدمة السرية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الاثنين تعيين جيمس موراي على رأس جهاز الخدمة السرية محل راندولف أليس.

وقالت المتحدثة إن أليس سيغادر منصبه قريبا وإن موراي سيتولى مهامه الشهر المقبل.

وأضافت أن أليس "أبلى بلاء حسنا" على رأس الجهاز التابع لوزارة الأمن الداخلي خلال العامين الماضيين، وأن الرئيس دونالد ترامب يشكره على خدماته التي قدمها لبلاده.

وقد جاءت هذه الخطوة غداة استقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن:

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وكانت تقارير قد ذكرت أن ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة مايك مولفيني إقالة أليس قبل أسبوع.