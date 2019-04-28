إقالة قائد سجن غوانتانامو

أعلنت القيادة الأميركية الجنوبية الأحد إقالة الأدميرال جون رينغ الذي كان يتولى إدارة سجن غوانتانامو، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقالت القيادة في بيان سبب إقالة رينغ السبت إلى "فقدان الثقة في قدرته على القيادة"، من دون إعطاء أية تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم القيادة الجنوبية خوسيه رويس لوكالة رويترز إن قرار الإقالة اتخذ بعد إجراء تحقيق استمر لمدة شهر، وقد انتهى في نيسان/أبريل الجاري.

وأوضح بيان القيادة أن نائبه جون هاسي سيتولى إدارة السجن بالوكالة.

وقالت القيادة الجنوبية إن هذا التغيير في القيادة "لن يعرقل الرعاية والاحتجاز الآمنيين والإنسانيين والقانونيين للمحتجزين في السجن".

وكان رينغ، الذي خدم في سلاح البحرية، قد تولى مهمة قيادة القوة التي تدير السجن في نيسان/أبريل من العام الماضي.