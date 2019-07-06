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رياضة

أمم أفريقيا.. خروج حامل اللقب

إقصاء منتخب كاميرون من كأس إفريقيا للأمم 2019

خرج حامل اللقب الإفريقي منتخب الكاميرون السبت من المنافسة بعد خسارته أمام نيجيريا بثلاثة أهداف لهدفين (3-2)

وافتتح باب التسجيل لنيجيريا اللاعب أوديون إيغالو في الدقيقة 19 من زمن المباراة، قبل أن يعدل النتيجة اللاعب الكاميروني ستيفان باهوكان في الدقيقة 41.

بعدها تمكن كلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي من تعميق الفارق لصالح الكاميرون في الدقيقة 44.

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مع بداية الشوط الثاني، عاد أوديون إيغالو مرة ثانية وسجل هدف التعادل لصالح نيجيريا قبل أن يعمق مواطنه ألاكس إيوبي من جراح الكاميرون في الدقيقة 66 وينتزع ورقة التأهل للدور ربع النهائي من المنافسة.

يذكر أن الكاميرون حائز على اللقب الإفريقي خمس مرات سنوات 1984 - 1988 - 2000 - 2002 - 2017.

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