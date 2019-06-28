أمم أفريقيا.. تونس والمغرب في مواجهة مصيريهما

يطمح كل من الفريق التونسي ونظيره المغربي، الجمعة، بمناسبة تنشيطهما للجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019، كل في مجموعته، اللحاق بمصر والجزائر المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة.

ويواجه "نسور قرطاج" الذين تعادلوا مع أنغولا بهدف واحد خلال أول لقاء، منتخب مالي بداية من الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش.

ويواجه "أسود الأطلس" المنتشون بفوزهم بهدف نظيف أمام ناميبيا، منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش.

التعادل بطعم الهزيمة أمام أنغولا، يجعل التونسيين في رواق صعب أمسية الجمعة، إذ أنهم مجبرون على تحقيق الفوز مع المنافس العنيد، الفريق المالي الذي حقق فوزا ثقيلا (4-1) أمام الوافد العربي الجديد للمنافسة، منتخب موريتانيا.

أشبال المدرب ألان جيريس "واعون" بصعوبة المهمة أمام مالي، وهو ما جاء على لسان المدرب الفرنسي الذي قال في هذا الصدد "سنواجه مباراة مصيرية ضد مالي، ويجب التركيز فيها من دون الالتفات للانتقادات، يجب أن يتجاوز اللاعبون ما حدث في المباراة الأولى، وأن يحملوا على عاتقهم العودة للمستوى الحقيقي".



وتابع جيريس خلال مؤتمر صحفي "أعرف لاعبي منتخب مالي جيدا، سبق ودربتهم، وعلينا النظر فقط لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة".

ويجري اللقاء بين تونس ومالي على أرضية ميدان "استاد السويس" الذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج.

المغرب.. للتأكيد!

من جانبه، يسعى المنتخب المغربي بمناسبة مواجهته الفريق الإفواري لتحقيق نتيجة إيجابية وتصدر المجموعة الرابعة.

"أسود الأطلس" كما الفريق الإفواري، من بين الفرق المرشحة لنيل لقب الدورة الـ32 لكأس الأمم الأفريقية، وهو ما يجعل لقاء الجمعة صعبا على الفريقين.

ويدخل المغاربة منقوصين من خدمات المهاجم خالد بوطيب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، فيما يدخل منتخب كوت ديفوار الذي فاز خلال الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا المباراة بتشكيل كامل غير منقوص.

مباراة اليوم هي الـ15 في تاريخ المواجهات بين الفريقين، حقق المنتخب المغربي الفوز في أربعة لقاءات، مقابل خمسة انتصارات لكوت ديفوار، فيما تعادل الفريقان في خمس مناسبات.